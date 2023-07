Braida | «Tonali al Newcastle? I migliori il più delle volte lasciano la Serie A»

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’ex dirigente Ariedoha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com.commenta i movimenti di mercato inA. «Al momento mi sembra che tutti siano ancora in una fase interlocutoria. Qualche operazione è stata fatta, ma mi sembra che si sia ancora alla ricerca di qualche colpo ad effetto da portare alla propria squadra. Inter, Milan, la vicenda Lukaku… È un momento un po’ particolare, non c’è decisione nel fare le cose. Probabilmente mancano le idee, le risorse… Mi sembra tutto ancora un po’ bloccato. Colpi importanti non ne ho visti». Aè stato chiesto se il Milan ha fatto bene a cedereal. «Gli inglesi ormai non ci sorprendono più. Il mercato ci ha fatto capire da un po’ che ida noi il più...

