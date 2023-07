Borseggiano donna anziana alla Stazione di Piazza Garibaldi | arrestati

(Di venerdì 21 luglio 2023): La Polizia Ferroviaria arresta in flagranza di reato un 56enne e un 62ennne, tra gli applausi della follauna. Ieri pomeriggio, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania – durante un servizio antiborseggio – ha tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato due napoletani, di 56 e 62 anni e denunciato un 47enne sempre di Napoli. Tutti pluripregiudicati per reati contro il patrimonio. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli I poliziotti erano in borghese all’interno dellaMetropolitana di Napoli. In tale termina vi è un notevole afflusso di turisti e ...

