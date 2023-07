Borsa | Milano positiva con le banche | vola Recordati

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ladi(+0,2%) prosegue in rialzo dopo un avvio fiacco. A Piazza Affari(+3,3%), dopo l'accordo con Gsk per distribuire due prodotti. Lo spread tra Btp e Bund scende a 161 ...

Tra i titoli, a Milano ancora vendite su St (-1,37%), scivolata in coda al segmento principale. Nuova seduta debole per Moncler (-0,55%), quando si muovono con il segno opposto Recordati (+3,3%). Apprezzabile rialzo (+1,47%) a Milano per il comparto sanitario. Punta con decisione al rialzo la performance di Recordati, con una variazione percentuale del 3,31%. Pubblicate le Vendite al ...

La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue in rialzo dopo un avvio fiacco. A Piazza Affari vola Recordati (+3,3%), dopo l'accordo con Gsk per distribuire due prodotti. Lo spread tra Btp e Bund scende a 161 p ...(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Le Borse europee aprono la seduta in ordine sparso con gli investitori pronti a scommettere su una politica monetaria meno aggressiva da parte delle banche centrali. L'attenz ...