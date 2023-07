Borsa | Milano chiude in cauto rialzo | di corsa Recordati

Ladichiude la settimana all'insegna della cautela e guarda, come il resto delle altre Piazze europee, alle prossime mosse di Bce e Fed. Il Ftse Mib registra un +0,14% e si avvicina ai ...Tra i best performers di, in evidenza Recordati (+5,03%), Inwit (+1,12%), Banca Generali (+0,83%) e ENI (+0,74%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo , che ottiene - 1,...Poco mossa ladi, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Intanto a Wall Street l' S&P - 500 segna un aumento dello 0,31%. L' Euro / Dollaro USA mantiene la ...

Borsa: Milano chiude in rialzo dello 0,14% - Italia-Mondo Alto Adige

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - La Borsa di Milano chiude in rialzo. Il Ftse Mib segna un +0,14% a 28.855 punti. (ANSA).La Borsa di Milano chiude la settimana all'insegna della cautela e guarda, come il resto delle altre Piazze europee, alle prossime mosse di Bce e Fed. Il Ftse Mib registra un +0,14% e si avvicina ai 2 ...