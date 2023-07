Borsa | mercati asiatici in calo Giappone | inflazione al 3 | 3% | Nikkei chiude a -0 | 46%

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il Taiex di Taiwan è sceso dello 0,8% dopo che TSMC, il più grande produttore mondiale di chip per computer, ha dichiarato di prevedere undelle vendite del 10% quest’anno

...ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della...Gli approfondimenti delle notizie di Finanza e Risparmio sono l'elemento distintivo di+, la ......prezzi sulle auto Tesla è costato a Elon Musk una marginalità più ridotta e una scoppola in. ... Musk, che ha più volte tagliato i prezzi in Cina, negli Usa e in altri(Italia compresa), ...Con questa operaizone si rafforza la presenza internazionale del Gruppo Tinexta che raggiunge nuovigrazie al network di clienti e partner internazionali di Ascertia, mentre si integrano ...

Mercati asiatici in calo. Giappone, inflazione al 3,3% Il Sole 24 ORE

L'attenzione dei mercati si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi. Gli investitori scommettono su una politica monetaria meno aggressiva per scongiurare una ...Le borse europee registrano un rialzo delle quotazioni Le borse in Europa hanno registrato un rialzo delle quotazioni ai massimi da metà giugno, con vendite nel settore tecnologico che sono state comp ...