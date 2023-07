Borsa | mercati asiatici contrastati Giappone | inflazione al 3 | 3% | Nikkei chiude a -0 | 46%

Le Borse asiatiche chiudono la seduta in modo contrastato con l'inflazione in Giappone che segna una leggera crescita. L'attenzione deisi concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi....ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della...Gli approfondimenti delle notizie di Finanza e Risparmio sono l'elemento distintivo di+, la ......prezzi sulle auto Tesla è costato a Elon Musk una marginalità più ridotta e una scoppola in. ... Musk, che ha più volte tagliato i prezzi in Cina, negli Usa e in altri(Italia compresa), ...

Mercati asiatici in calo. Giappone, inflazione al 3,3% Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 lug - Le azioni giapponesi hanno chiuso moderatamente in ribasso, estendendo le forti perdite di ieri rispetto al massimo di due settimane, con i mercati asia ...