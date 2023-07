Le Borse europee chiudono la settimana senza squilli in attesa degli appuntamenti con le banche centrali in calendario nei prossimi giorni. Tra mercoledi' e giovedi' Fed e Bce annunceranno i previsti ...Le Borse europee chiudono caute e guardano alla prossima settimana e alle mosse di Bce e della Fed. Tra i principali listini è debole Francoforte (Dax - 0,17% a 16.177 punti). Rialzi contenuto per ...... nell'intera settimana il principale indice diItaliana è salito dello 0,67%. Il FTSE Italia ... principalmente in, ad esclusione di quelli in cui GSK ha già in essere accordi di ...

Borsa: l'Europa chiude cauta e guarda a Fed e Bce QUOTIDIANO NAZIONALE

Le Borse europee chiudono caute e guardano alla prossima settimana e alle mosse di Bce e della Fed. Tra i principali listini è debole Francoforte (Dax -0,17% a 16.177 punti). Rialzi contenuto per ...Intitolata al prof. Salvatore Pustorino , associato di Gastroenterologia del Policlinico, scomparso nel 2019 la borsa di studio annuale del valore di 25mila ...