Borsa | l' Asia chiude contrastata dopo l' inflazione in Giappone

Le Borse asiatiche chiudono la seduta in modo contrastato con l'inflazione in Giappone che segna una leggera crescita. L'attenzione dei mercati si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali ......di prevedere un calo delle vendite del 10% quest'anno Chiusura di seduta in calo per ladi ... L'indice Msci di azioni dell'- Pacifico al di fuori del Giappone è sceso dello 0,5%, andando ...... in particolare Altri paesi africani (da 1,56% a 1,20%), Unione Europea (da 4,94% a 4,64%), Paesi europei non Ue (da 5,07% a 4,83%),Centrale (da 1,63% a 1,42%) e Oceania e altri territori (da 1,...

Mercati asiatici in calo. Giappone, inflazione al 3,3% Il Sole 24 ORE

Le Borse asiatiche chiudono la seduta in modo contrastato con l'inflazione in Giappone che segna una leggera crescita. L'attenzione dei mercati si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali ...Borse asiatiche caute con gli investitori che valutano le nuove misure di stimolo da parte del governo cinese e la debolezza dei titoli tecnologici dopo che Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp, il ...