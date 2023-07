Boom di turisti a Napoli | le critiche di Le Monde | «Farà la fine di Barcellona | asettica e mercificata» Il sindaco | «La nostra crescita dà fastidio»

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lee il Times parlano di. Il quotidiano francese lo fa addirittura in prima pagina, e non per tessere le lodi della città partenopea. Bensì scrivendo di una «esplosione del turismo e della gentrificazione». Fenomeni che hanno i loro lati positivi, ma non solo. Illustra Le: «I Quartieri spagnoli, vicini al porto, dove fiorivano la prostituzione, il contrabbando e traffici vari», scrive Allan Kaval inviato nella città alle pendici del Vesuvio, quelli che per antonomasia costituiscono una delle zone più veraci di, «sono ormai saturi di bed and breakfast, negozi di souvenir, appartamenti in affitto su Airbnb», continua Kaval. «Parte degli abitanti teme di vedere la città diventare una seconda, sottratta alle classi popolari,e ...

...scoraggiare quindi la nascita di nuovi ostelli e nuovi spazi a esclusiva disposizione dei... Un vero e proprio "" che a quanto pare sarebbe legato solo in parte all'emersione dal nero: ...Le Monde e il Times parlano di Napoli. Il quotidiano francese lo fa addirittura in prima pagina, e non per tessere le lodi della città partenopea. Bensì scrivendo di una "esplosione del turismo e ...Ildi vendite di questa maschera - che esiste da quasi venti anni - è visto come uno dei ... Qui la temperatura ha raggiunto gli 80 gradi al suolo nei giorni scorsi, attirandotemerari, che ...

Turismo a Bergamo, il boom della Capitale: 14 mila turisti al giorno Corriere Bergamo - Corriere della Sera

In molti si lamentano per le città sovraffollate. Così alcune amministrazioni europee stanno cercando un rimedio, come aumentare la tassa di soggiorno e diminuire gli alberghi in centro Leggi ...Funziona così nella Capitale soprattutto nell’ultimo mese, quello degli enormi problemi legati alla penuria di «tassinari» e al (conseguente) boom della micro mobilità ... stretta attualità le ...