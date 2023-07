Bonomi | smart working e cassa integrazione soluzioni contro il caldo

(Di venerdì 21 luglio 2023) "La nostra idea è quella di perseguire un protocollo come è stato fatto ai tempi del covid, quindi sottoscrivere un protocollo tra le associazioni datoriali e i sindacati per consentire di avere delle ...

Stiamo parlando anche di qualcosa di particolare sulloworking, quindi allargare di nuovo la ... lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, ospite a Start su Sky Tg24. 21 luglio ......16 ***Inflazione:, a fine anno in calo al 3 - 4% ma non e' merito politica Bce 21 luglio - 10:11 Lavoro:, per caldo lavoriamo a protocollo come Covid con cig eworking 21 luglio - ...Sono le proposte del presidente di Confindustria Carloper fronteggiare l'emergenza caldo. Difficile capire l'utilità delloworking per i lavortori più interessati al problema, ossia chi ...

Confindustria, Bonomi: "Caldo come il Covid, serve smart working e Cig" Mettere a rischio la vita per il lavoro è tema di ... Il Riformista

Roma, 21 lug. (askanews) - "La nostra idea è quella di perseguire un protocollo come è stato fatto ai tempi del covid, quindi sottoscrivere un protocollo tra le associazioni datoriali e i sindacati pe ..."Ci sono dei settori con salari bassi Sì ma guardiamo quali sono Non sono quelli di Confindustria. I nostri superano tutti i 9 euro, e quello dei metalmeccanici è quasi a 11 euro". Lo ha affermato ...