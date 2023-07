Bonomi Confindustria chiede soldi per l’emergenza caldo ma frena sulla transizione verde

(Di venerdì 21 luglio 2023) “Serve un protocollo per cassa integrazione e smart working per i lavoratori, come durante il Covid-19?. Sono le proposte del presidente diCarloper fronteggiare. Difficile capire l’utilità dello smart working per i lavortori più interessati al problema, ossia chi lavora nei campi o nei cantieri oltre a magazzinieri, rider ed operatori della logistica. La possibilità di accesso alla cig per eventi estremi esiste già ma, a detta anche dei sindacati, andrebbe semplificata. Sta di fatto che il presidente degli industriale non accenna a misure che possono essere prese direttamente dalle imprese ma invoca altri sostegni pubblici. Resosi conto delclimatica,comunquesugli interventi per fronteggiarla. La ...

"Serve un protocollo per cassa integrazione e smart working per i lavoratori, come durante il Covid - 19 ". A parlarne è il presidente diCarloparlando, a Star su Sky Tg24, del tema della tutela dei lavoratori in queste giornate di caldo estremo. "Pensare di dover mettere a rischio la propria vita perché si va al ...'Serve un protocollo per cassa integrazione e smart working per i lavoratori, come durante il Covid - 19'. Così il presidente diCarloospite a Start, su Sky TG24, parlando del tema della tutela dei lavoratori in queste giornate di caldo estremo. 'Stiamo parlando anche di un qualcosa di particolare su smart ...Lo ha detto a Start su Sky Tg24 il presidente di, Carlo( nella foto ), parlando della tutela dei lavoratori in caso di caldo estremo. Ieri il ministro della Salute, Orazio ...Bonomi: “Sottoscrivere protocollo tra associazioni datoriali e sindacati per avere soluzioni straordinarie in questo periodo” ...Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...