Bonomi | caldo come il Covid | più Cig e smart working «Bollino rosso» nei giorni di allerta

(Di venerdì 21 luglio 2023) Per il presidente di Confindustria, un obiettivo è allargare di nuovo la possibilità di ricorrere al lavoro da remoto, in modo da consentire ai lavoratori di non spostarsi e rimanere nelle proprie abitazioni

... deficit/Pil scende al 3,2% nel primo trimestre 21 luglio - 10:16 ***Inflazione:, a fine anno in calo al 3 - 4% ma non e' merito politica Bce 21 luglio - 10:11 Lavoro:, per...Sono le proposte del presidente di Confindustria Carloper fronteggiare l'emergenza. Difficile capire l'utilità dello smart working per i lavortori più interessati al problema, ossia chi ...: smart working per ilcome per il covid Serve un protocollo per cassa integrazione e smart working per i lavoratori, come durante il Covid - 19". Così il presidente di Confindustria ...

Bonomi: “Caldo come Covid, servono cassa integrazione e smart working” la Repubblica

Roma, 21 lug. (askanews) - "La nostra idea è quella di perseguire un protocollo come è stato fatto ai tempi del covid, quindi sottoscrivere un protocollo tra le associazioni datoriali e i sindacati pe ...Arrivano i bollini rossi dell'allerta caldo per la salute dei lavoratori. Un sistema di previsione dello stress da calore per lo screening dei ...