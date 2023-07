Bonomi | «Caldo come Covid | serve protocollo smart working per i lavoratori»

A parlarne è il presidente di Confindustria Carloparlando, a Star su Sky Tg24, del tema della tutela dei lavoratori in queste giornate diestremo. "Pensare di dover mettere a rischio la ...Così il presidente di Confindustria Carloospite a Start, su Sky TG24, parlando del tema della tutela dei lavoratori in queste giornate diestremo. 'Stiamo parlando anche di un qualcosa ...Lo ha detto a Start su Sky Tg24 il presidente di Confindustria, Carlo( nella foto ), parlando della tutela dei lavoratori in caso diestremo. Ieri il ministro della Salute, Orazio ...Bonomi: “Sottoscrivere protocollo tra associazioni datoriali e sindacati per avere soluzioni straordinarie in questo periodo” ...Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...