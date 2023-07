Bonolis | “Lukaku scappa per andare al Milan? Mi sembra un format…”

Paolocommenta il mancato ritorno diall'Inter: ' Non ci sono più margini per ricucire. L'estate è sempre una stagione pericolosa per. In questo periodo è scappato dallo United per ...... daa Bergomi e Altobelli, in molti sono contrari al suo ritorno. La voce di chi invece invoca il perdono per, se non altro per pragmatismo , comincia a farsi sentire. C'è uno come ...I tifosi dell'Inter non hanno perdonato: il commento di alcuni tra i più famosi sostenitori nerazzurri Il dibattito su Romelu, che al contempo non si è ancora accasato da nessuna parte, continua a tenere banco. La Gazzetta dello Sport è andata a sondaggiare alcuni tifosi eccellenti dell'Inter per capire cosa pensino ...

Bonolis: L'Inter non può più ricucire con Lukaku, mancano i margini" Tutto Juve

Tra i tanti dubbi e le incertezze che fin qui hanno caratterizzato il calciomercato estivo dell'Inter vicecampione d'Europa, una cosa sembra essere certa: Romelu Lukaku non tornerà a vestire la maglia ...Paolo Bonolis, conduttore e noto tifoso dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a "La Gazzetta dello Sport" parlando della possibilità che l'Inter e i suoi tifosi "perdonino" Romelu Lukaku, dopo ...