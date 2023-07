Boninsegna | «Fossi nell’Inter perdonerei Lukaku»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Le parole di Roberto, ex calciatore di Inter e Juventus, sul rapporto di Romelucon i nerazzurri Robertoha parlato a La Gazzetta dello Sport del rapporto tra Romelue l'Inter. PAROLE – «? Io sarei pronto a perdonarlo, se davvero l'Inter lo considerasse la scelta giusta per il futuro. In campo ha sempre fatto bene. E se adesso si è mosso così fuori dal terreno di gioco, è perché non ha avvertito intorno a sé la fiducia necessaria: come può non giocare da titolare a Istanbul? Si può ripartire. E i tifosi poi dovrebbero giudicare solo le sue prestazioni».