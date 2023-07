Bonansea | «Stanca delle domande banali Ci chiedono ancora se il campo è grande come quello dei maschi»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 luglio 2023) Giovedì sono iniziati i Mondiali di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Sette, settimanale del Corriere della Sera, intervista Barbara, colonna della Juventus Women, inclusa dalla FIFPro nella formazione dell’anno 2020 e 2021 e dalla Figc nella Hall of Fame del calcio italiano. Laha 32 anni, con la maglia della Nazionale ha messo a segno 30 gol in 91 presenze, amichevoli incluse. E’ alla Juventus Women dal 2017. Prima, ha giocato a Torino e Brescia. Annovera in bacheca 7 scudetti, 5 Coppe Italia e 6 Supercoppe italiane. Lacommenta l’esclusione dalla Nazionale femminile di Sara Gama. «Effettivamente è molto strano non avere qui con noi la capitana. È infatti sempre stata un punto di riferimento molto importante: innon molla mai, mentre fuori si è spesa a favore dei nostri ...