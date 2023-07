Bomba d’acqua a Paderno | postino travolto da un albero | 63enne al pronto soccorso

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 21 luglio 2023)da uncaduto aDugnano. È questo dei primi danni più gravi causati da violento nubifragio che si è abbattuto in queste ore su tutto il nostro territorio.da undurante il nubifragio È accaduto in via Europa, dove diversi alberi sono stati sdradicati dal terreno. Ancora una ...