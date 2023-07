Blue Beetle | un riferimento esplicito al Superman DCU nel promo del San Diego Comic-Con 2023

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il nuovo spot mostrato alla convention contiene un simpatico easter egg dedicato all'uomo d'acciaio. Come già annunciato da James Gunn,sarà il primo personaggio del nuovo DC Universe. Dopo il flop di The Flash al box-office, che in America ha incassato meno di Lanterna Verde, Warner è pronta a guardare al futuro con, film incentrato sull'omonimo personaggio dei fumetti DC. James Gunn ha già spiegato chesarà a tutti gli effetti il primo personaggio del nuovo DC Universe e il film sembra contenere un simpatico easter egg dedicato all'uomo d'acciaio. Nel nuovo spot TV, infatti, mentre Jaime Reyes è intento a testare i nuovi poteri acquisiti esclama: "sa volare". Si tratta dunque del primoa ...

Il sito della catena di cinema AMC ha svelato la durata del prossimo film DC, in uscita nelle sale a metà agosto 2023.