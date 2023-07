Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 21 luglio 2023) Sul giornale finanziario americanoè apparsa un’impietosa analisi delle condizioni del comparto produttivo dei membri della NATO. Le buone intenzioni e le belle parole del blocco euroatlantico verso l’alleato ucraino sono contraddette dalla realtà dei fatti. In Europa e negli USA i magazzini militari sono quasi vuoti, ma non è un dettaglio trascurabile. I produttori di armamenti, infatti, semplicemente non riescono a stare al passo coi volumi promessi a Zelensky: figurarsi a ricostituire in tempi brevi gli arsenali occidentali. Le cause e le implicazioni di questa situazione sono descritte da Max Hastings, editorialista e scrittore, ex caporedattore del Daily Telegraph e del London Evening Standard. Le buone intenzioni del Summit a Vilnius La settimana scorsa a Vilnius si sono sentite parecchie buone intenzioni pronunciate da tutti i membri dell’Alleanza ...