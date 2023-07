Blaszczykowski annuncia il ritiro: il 5 agosto l’ultima partita ItaSportPress

L'ex Fiorentina lascerà il calcio giocato il 5 agosto dopo il match tra Wisla Cracovia e Stal Rzeszow. Una carriera vissuta tra la sua Polonia e la Germania, con una piccola spolverata di Italia non e ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...