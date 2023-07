Blanco debutta a San Siro sotto il temporale | “L’unica cosa che mi manca è la mia mamma” Energia | grinta e un po’ di commozione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) “Ho un diavolo sulla spalla destra che mi parla e un angelo su quella sinistra che mi salva”. Sembra la biografia di Instagram, quando in realtà è l’esatta fotografia di chi è. E infatti lui spara subito questi versi di “Anima tormentata” nel suo secondo concerto in uno stadio a Sandi Milano, dopo i 40mila all’Olimpico di Roma. C’era molta attesa per Riccardo Fabbriconi, il più giovane artista (20 anni) ad essersi esibito in Italia in uno stadio e a poco più di un anno di distanza dalle due date sold out (6 e 7 aprile 2022) al Fabrique di Milano per il Blu Celeste Tour. Una sfida enorme quella degli stadi, che avrebbe fatto tremare i polsi di qualsiasi artista dell’età di. È stato un passo più lungo della gamba? Sulla carta (e anche un po’ artisticamente) sì, non c’è dubbio, ma bisogna ammettere che ...