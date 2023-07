Blanco dal vivo è l' essenza dello Sturm und drang

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempesta e assalto, impeto e passione. Nella sua notte magica a San Siro con l'Innamorato Tourè statound. Uno show diviso in quattro atti, in cui la suddivisione in capitoli è in realtà molto più intricata, tanto è il crescendo di emozione. Il palco sembra quasi farsi tempio, una cattedrale con due navate e un spazio centrale dove va in scena lo spettacolo, uno show in cui non si capisce quale parte sia scritta su un copione e quale, ad esempio la pioggia battente, vi sfugga. Tutto sembra racchiuso in un cerchio perfetto, per una notte sola. Sullo schermo proiettano stralci in bianco e nero del concerto, tutt'intorno è un tripudio di stelle e lucciole digitali: schermi del cellulare che ondeggiano, poi saltano, poi si riposano, poi ancora guizzano. E, attore principale di questa commedia ...