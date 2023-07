Blanco a San Siro | “Siete la mia famiglia” – il debutto allo stadio con una generazione che ha voglia di urlare

... dovreste assaggiare la tartare di pescato condita col wasabi, la spuma di olio, l'ajoe il ... 28 luglio all'Hotel Riviera dei fiori (Lorenzo al Mare). Cosa c'è di meglio che godersi l'ora ...Il giovane artista multiplatino, che si è da poco lasciato alle spalle il maxi concerto allo Stadio Olimpico di Roma, ha fatto il suo debutto nel grande stadio milanese. Sul palco anche Marracash, ...Sembra la biografia di Instagram, quando in realtà è l'esatta fotografia di chi è. E infatti lui spara subito questi versi di "Anima tormentata" nel suo secondo concerto in uno stadio a...Dopo gli eventi in Puglia dedicati all’alta moda, che hanno coinvolto il cantautore in una performance esclusiva, ora Domenico Dolce ...Blanco si è esibito sul palco di San Siro portando tutti i suoi più grandi successi. Tanti gli ospiti: Mahmood con “Brividi”, Mace, Madame, Lazza e Drillionaire e Marracash.