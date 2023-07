Black out a Napoli | arrivano generatori e tecnici dalle altre regioni d' Italia

'A Belpasso stiamo vivendo una vera e propria emergenza elettricità. Pur avendo contattato personalmente la sala operativa Enel, la quale ci rassicura circa gli interventi, l'emergenza non è rientrata ...Ennesimoa Trani, questa volta nella zona nord della città, in particolare nell'area di via Barletta, via Papa Giovanni, via Giacinto Francia, insomma a partire dalla zona della scuola Petronelli. ...Salerno . Disagi a Salerno, Vietri e Cetara, questa mattina, dove diverse zone dei territori hanno dovuto fare i conti con un improvviso. La mancanza di elettricità ha creato non pochi disagi, anche gravi per molti allettati che usano attrezzature elettromedicali. In ginocchio attività ricettive, ristoranti e residenti. Il ...

Blackout a Roma, condizionatori accesi e corrente saltata per più di 10 ore. Areti: "Troppo caldo e consumi eccezionali" RomaToday

La scorsa notte a Locate è mancata l'energia elettrica per 6 ore, causando forti disagi ai residenti. Un guasto alla centrale Enel è la causa, secondo il sindaco Serrano. La corrente è tornata intorno ..."Da una prima e più approfondita analisi delle foto e dei filmati raccolti durante le attività di assistenza e soccorso al treno fermo a Pompei Villa dei ...