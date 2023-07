Birra Castello vende lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro | diventerà della danese Royal Unibrew

(Di venerdì 21 luglio 2023) Loitaliano di Sandidell’udinesesarà ceduto al gruppo, già presente in Italia con diversi marchi tra cui Ceres e Lemonsoda. Le due aziende hanno fatto sapere di aver firmato l’accordo di cessione e acquisizione dell’impianto. L’obiettivo, ha spiegato, player che impiega attualmente 140 dipendenti diretti ed è presente sul mercato con i marchi, Pedavena, Superior,Dolomiti e Alpen, è quello di potenziare la fabbrica di Pedevena, in provincia di Belluno, acquisita da Heineken nel 2006. Per il gruppo, invece, spiegano dalla multi-bevarage in una ...

... con una sala cinema all'aperto e locali per consumare uno spuntino o una. La prigione, in ... Il suorosso, costruito dal Gran Duca Kestutis nel XIV secolo, su un'isola del Lago Galve, è ...ha annunciato la cessione ai danesi di Royal Unibrew dello stabilimento di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine, che ha una capacità produttiva di un milione di ettolitri di ...... prolungata l'allerta meteo Cade in monopattino e sbatte la testa, turista muore davanti alla famigliadiventa danese, venduto il suo stabilimento in Friuli Omicidio a Pantianicco, ...

Birra Castello vende lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro ai danesi di Ceres Corriere della Sera

Annunciata oggi la firma dell'accordo. Pozzo (Pd): "La Regione verifichi che ci sia una reale tenuta occupazionale" ...Verardo, ad di Birra Castello: «Abbiamo trovato nel Gruppo Royal Unibrew un acquirente solido, con un progetto di sviluppo in grado di assicurare continuità sul piano occupazionale» ...