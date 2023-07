Bios Srl | “Disinfestazione | non esiste una procedura adatta a tutti | l' importanza della personalizzazione dell' intervento”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) - L'azienda stila un Documento di valutazione dei rischi per ogni cliente con punti di forza, criticità e procedure da attuare Piacenza, 21 luglio 2023. Garantire la salubrità'ambiente di lavoro è responsabilità di ogni imprenditore, che assume su di sé un onere ancora maggiore nel caso in cui nel proprio stabilimento produca prodotti alimentari. Le norme in materia di sicurezza sul lavoro e soprattutto quelle sulla produzione, trasformazione, stoccaggio e packaging degli alimenti, che pure fissano standard di qualità, non obbligano le imprese a rivolgersi a professionisti'igienizzazione e, ma l'esperienza porta a consigliare di agire in questa direzione. L'obiettivo? Effettuare interventi tempestivi, se non addirittura preventivi, per risolvere i singoli ...