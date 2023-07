Binari a impatto zero | la rivoluzione dei treni in Europa

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nel novembre scorso la giornalista di viaggi Hanna Brown ha fatto un esperimento: ha provato a spostarsi tra Londra e Lione usando l’aereo all’andata e il treno al ritorno, per capire se nei tragitti medio lunghi (le due città distano tra loro circa 950 chilometri) volare convenga di più che muoversi sui. Nelle sue conclusioni, trascritte in un resoconto che è poi diventato un articolo di Euronews, ha tenuto conto non soltanto del tempo necessario a raggiungere l’alloggio che aveva prenotato in Francia (e, di ritorno, la sua casa di Londra), ma anche le spese che ha dovuto sostenere e lo stress al quale si è sentita sottoposta facendo i vari cambi. «Possiamo facilmente trovare scuse per preferire l’aereo al treno – premette Brown – come “non ci sono abbastanza ferie dal lavoro”, “costa di meno” o, addirittura, “non sapremmo come prenotare un viaggio in treno a ...