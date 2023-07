Betis | UFFICIALE | Loren Moron vola in Grecia

(Di venerdì 21 luglio 2023)ha dato il suo addio alSiviglia dopo 8 stagioni, risolvendo in anticipo il contratto che lo legava agli andalusi. In giornata...

IlSiviglia ha ufficializzato il ritorno di Hector Bellerin, terzino spagnolo proveniente dallo Sporting Lisbona Di seguito il comunicato delSiviglia su Hector Bellerin. COMUNICATO - Il Realha incorporato nelle sue fila Héctor Bellerín. Il terzino catalano tornerà a vestire la nostra maglia, in questa occasione come giocatore ...Commenta per primo IlSiviglia comunica ufficialmente il ritorno del difensore classe '95 Hector Bellerin , che aveva già indossato la maglia del club andaluso nella stagione 2021/2022 e arriva da svincolato dallo ...IT - Napoli, ritorno di fiamma per Uduokhai: il centrale tedesco è in scadenza a giugno 2024 con l'Augsburg.11.19 -: il Realannuncia il ritorno di Bellerin.11.07 -: colpo a ...

UFFICIALE: Betis, dopo 8 anni arriva la risoluzione anticipata per l'attaccante Loren Moron TUTTO mercato WEB

Il Betis comunica la risoluzione anticipata di contratto di Loren Moron. Ultime due stagioni in prestito - 29 anni, Loren è una punta centrale..Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.