Bertolacci torna in Italia | UFFICIALE il trasferimento alla Cremonese

(Di venerdì 21 luglio 2023) Andrea, centrocampista, ha ufficialmente firmato un nuovo contratto con la. Ecco il comunicato Andrea, centrocampista, ha ufficialmente firmato un nuovo contratto con la. Ecco il comunicato. COMUNICATO – U.S.comunica di aver tesserato Andrea. Il calciatore sarà legato al club grigiorosso sino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo. Nato a Roma, classe 1991, il centrocampista è cresciuto nel vivaio giallorosso. Dotato di ottima tecnica, ha esordito tra i professionisti prima in B e successivamente in A con la maglia del Lecce. Nel prosieguo della carriera ha giocato con Genoa (anche durante la gestione Brdini), Milan, Sampdoria e con le squadre turche del Fatih Karagumruk e del Kayserispor. ...

