Berlino | la leonessa in fuga sarebbe un cinghiale

Da giovedì la polizia del Brandeburgo e diaveva iniziato una massiccia ricerca della. Le autorità hanno però poi progressivamente dubitato della valutazione iniziale. Alla conferenza stampa, che la polizia ha tenuto ...Secondo Derk Ehlert, esperto di fauna selvatica di, nel video non era presente una, bensì si sarebbe trattato di due cinghiali che si rincorrevano tra loro: "Fondamentalmente, un ...Ma piuttosto un cinghiale: per questo motivo le autorità locali hanno sospeso le ...

Leonessa in fuga a Berlino: falso allarme, è solo un cinghiale la Repubblica

MeteoWeb A Berlino, la polizia tedesca dall’alba di giovedì scorso sta cercando in tutta la città la leonessa. Le segnalazioni riguardano la zona del Brandeburgo, subito a sud di Berlino. La polizia d ...Film che ha fatto incetta di premi ai David di Donatello 2021, Volevo nascondermi arriva in prima TV e in prima serata su Rai 3 con Elio Germano che interpreta Antonio Ligabue.