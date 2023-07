- - > Leggi Anche L'Aquila, ricattati per aver 'frequentato' siti porno: chiesti 1.200 euro, operaia pubblica suo video porno per pagarsi la droga Tra i clienti del pusher della Val Cavallina,...Tra queste, una certa sorpresa per: si trova al 29esimo posto su 79 centri, non proprio in ... In pratica, siabbastanza per il soggiorno, ma ce la si può cavare con il cibo. Alloggi non ......8%, gli aperitivi alcolici del +10%, la birra del +13,9%, mentre per una bevanda gassata si...5 Roma 20,9 Ravenna 20 Caserta 19,4 Treviso 17,9 Pisa 17,8 Padova 17,3 Lecco 16,916,5 Como ...

Bergamo, spende 73mila euro in droga e per pagarla posta un suo video porno TGCOM

(ANSA) - BERGAMO, 21 LUG - Una delle clienti del pusher, un marocchino di 50 anni residente a Endine Gaiano, nel Bergamasco, aveva speso 73mila euro in un anno per la cocaina e, per saldare i debiti a ...Una delle clienti di un pusher, un'operaia della Bergamasca, aveva speso 73mila euro in un anno per comprare la cocaina e, per saldare i debiti, aveva pubblicato online un suo video porno. Come riferi ...