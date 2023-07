(Di venerdì 21 luglio 2023) Nuovi rialzi sui listini dei prezzi consigliati per i carburanti dei maggiori marchi. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. In lieve calo le quotazioni dei prodotti raffinati. ...

Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborate dalla Staffetta, vedono laservice a 1,860 euro/litro (invariato, compagnie 1,866, pompe ...... rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:service a 1,860 euro/litro (invariato, compagnie 1,866, pompe bianche 1,846), dieselservice a 1,707 euro/litro ( - 1 ...... il prezzo medio praticato dellain modalitàè in calo a 1,863 euro/litro (contro gli 1,865 della rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,858 e 1,879 euro/litro (no ...

Benzina self a 1,860 euro al litro, servito autostrada 2,179 - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Come sempre, listini ancora più 'pesanti' sulle autostrade con la benzina self service 1,929 euro/litro mentre il servito è a 2,179, gasolio self service 1,790 euro/litro (servito 2,052), Gpl 0,833 ...Nuovi rialzi sui listini dei prezzi consigliati per i carburanti dei maggiori marchi. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. In lieve calo le quotazioni dei prodotti raffinati.