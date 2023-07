Bella | cagnolina alla deriva | è stata adottata da un marinaio messicano

(Di venerdì 21 luglio 2023)ha un nuovo padrone. Lasalvata dopo aver trascorso due mesisu un catamarano, nel Pacifico, insieme all’australiano Timothy Shaddock èda unin Messico. Genaro Rosales, 48 anni, lavora a bordo del peschereccio che, pochi giorni fa, ha tratto in salvo Shaddock, 54 anni, dopo che questi aveva trascorso oltre 2 mesinell’Oceano Pacifico insieme a, a seguito del danneggiamento della sua imbarcazione. Nella capitale messicana si celebra oggi la “Giornata internazionale del cane” e la notizia dell’adozione non potrebbe arrivare in un momento migliore. Il sogno di navigare in solitaria Il 54enne australiano ...

Insieme a lui la sua fedele. Non era ovviamente la prima volta che affrontava un viaggio del genere, ma in questa occasione qualcosa di assolutamente imprevedibile lo ha colto alla ...Insieme a lui solo lache ha lottato per la sopravvivenza spartendosi con Shaddock acqua piovana e pesce crudo. La barca aveva lasciato il Messico per la Polinesia francese in aprile. ...La gioia di essere tornato a terraferma è stata offuscata dalla dolorosa decisione di dover lasciarealle spalle. Laè stata lasciata in Messico mentre il marinaio è tornato a casa.

Mercoledì scorso Shaddock è sceso dal peschereccio senza la sua compagna d'avventura per risparmiarle lo stress di un lungo viaggio, visto che aveva intenzione di tornare a casa in Australia ...