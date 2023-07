Belen in famiglia con il nuovo compagno | Stefano l' ha presa male

(Di venerdì 21 luglio 2023) Altro che acque agitate, traRodriguez eDe Martino sembra esserci una vera e propria tempesta in corso. L'ennesima. Non ci sono più dubbi sulla loro separazione - la terza negli ultimi anni - dopo che i paparazzi hanno beccato la showgirl insieme a quello che pare a tutti gli...

... da Lautaro Martinez aRodriguez, senza dimenticare Sofia Goggia che, in realtà, Ferdy lo conosce da sempre essendo un'amica di) e una lista di prenotazioni lunga mesi, paragonabile a ...Secondo: una fonte con cui è entrata in contatto Deianira Marzano parla di un De Martino 'nero' che si è 'sentito tradito' non solo dama anche dalladi lei. Perchéfinisce ...... dunque, più che una fuga di passione con Elio Lorenzoni , l'mprenditore bresciano con cuiavrebbe intrapreso da poco una relazione, sembrerebbe una fuga di relax in. Grande assente, ...

Belen, addio Stefano: è amore con Elio Lorenzoni. Le foto Today.it

B elen Rodriguez e Stefano De Martino: la soap opera continua. E questa volta tra i due potrebbe essere davvero finita. La prova arriva da alcune foto pubblicate dal settimanale Chi nelle quali la ...Antonino Spinalbese si gode le vacanze con Luna Marì ma sui social vogliono anche dargli lezioni di vita e lui mostra una immagine che sembra un segnale ...