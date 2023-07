Beautiful | anticipazioni 22 luglio | Deacon scopre la verità su Sheila Brooke va ad affrontarla in carcere

(Di venerdì 21 luglio 2023)22viene informato di quello cheha fatto a. Nel frattempo quest’ultima fa visita alla dark lady in prigione. Liam dà a Hope una notizia su Steffy.22: Hope dice al padre cos’ha fatto, che intanto… Piano piano tutti vengono a sapere delle ultime malefatte di. Questa volta toccherà a, che sarà informato dalla figlia del fatto che la Carter abbia fatto ubriacare sua madre, con la conseguenza che l’ha baciato la Notte di Capodanno, mentre Ridge era via. Hope dirà al padre ache che la dark lady ha sparato a Steffy e a Finn, uccidendolo? Comunque immaginiamo ...

: Steffy preoccupata per Li Steffy sarà molto contenta che sua madre abbia chiamato Li e voglia aiutarla a organizzare la veglia funebre . Le due spereranno che Li accolga la ...Americane: Hope non vuole fare la fine di sua madre Hope ha le idee molto chiare su come debba andare da ora in poi. La ragazza vuole dare un'opportunità a Thomas , visto che ...

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 22 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Steffy vorrà realizzare un ultimo desiderio ma Li non ...Le anticipazioni delle nuove puntate americane di Beautiful previste su Canale 5 rivelano che, a quel punto, Liam chiederà alla sua amata di raccontarle, dettagliatamente, del suo soggiorno a Roma.