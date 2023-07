Beach volley | World Tour 2023 Gironi di ferro per il tris di coppie azzurre nel Challenge di Edmonton

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) Poteva andare meglio in fase di composizione di giorni per le treiscritte aldiche anticipa l’Elite 16 di Montreal, altro torneo di grande importanza nel percorso di qualificazione olimpica. Tre, Nicolai/Cottafava in campo maschile, Menegatti/Gottardi e Bianchin/Scampoli tra le donne, e altrettantimolto duri da affrontare per i binomi azzurri. Impatto complicato per Nicolai/Cottafava che oggi alle 19.30 nella semifinale del girone affronteranno i veterano spagnoli Herrera/Gavira, coppia che quest’anno ha già vinto ildi La Paz e che vanta ben quattro quinti posti, compreso quello della scorsa settimana ad Espinho. Si tratta della prima sfida tra le due. Nell’altro incontro del girone ...