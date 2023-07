Bayern-Kane | media inglesi | l’attaccante rifiuta il rinnovo del Tottenham

(Di venerdì 21 luglio 2023) Secondo i, Harrysarebbe sempre più vicino alMonaco.del, che ha ancora un solo anno di contratto con la squadra inglese, potrebbe trasferirsi sulla panchina dei bavaresi a parametro zero a giugno del 2024. Gli Spurs starebbero cercando un tavolo di confronto con, con l’offerta di alzargli l’ingaggio a circa 17 milioni di euro a stagione. Il giocatore però, non sembra essere disposto a trattare, mentre ilcontinua a chiedere almeno 100 milioni per il suo acquisto da parte del. SportFace.

