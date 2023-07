Basket | Tortona Ingaggiato statunitense ex Cremona Thomas

Il centro - ala, classe 1993, ha giocato anche in Germania, Australia e Francia- Il centro - ala classe 1993 TaShawn Marquez Thomas è un nuovo giocatore della Bertram Derthona. Nato a Las Vegas (Nevada) il 27 febbraio 1993, Thomas muove i primi passi alla Killeen High School e il 27 febbraio 2014 diventa il settimo giocatore nella storia degli Houston Cougars a ...- È arrivata nella serata di ieri la firma del contratto che legher à TaShawn Marquez Thomas alla Bertram Derthona . Il centro/ala classe '93 vanta una carriera importante, arricchita da ...40 Luca Severini (ala/centro, Bertram). 50 Gabriele Procida (ala, Alba Berlino). 53 Tomas ...13 agosto ultima gara in Italia a Ravenna per Gigi Datome (che dopo i Mondiali si ritira dal...

Tortona, firmato Tashawn Thomas Basket Magazine

Darius Thompson, diventato italiano per matrimonio, non ha ancora il passaporto. Azzurri in raduno a Folgaria dal 24 luglio (ma Fontecchio arriva dopo), Gigi Datome all’ultima chiamata ...TORTONA - Sei sfide per il Derthona, inserito nel Gruppo H della competizione insieme a UCAM Murcia, Tofas Bursa e Igokea m:tel.