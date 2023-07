Baron Corbin | “Mi resi conto che l’alleanza con JBL non stava funzionando | era come se stessi affogando”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 21 luglio 2023) In questi anni sono stati parecchi i cambi di gimmick per, senza mai riuscire ad arrivare alla vera e propria consacrazione. Si pensava che l’affiancamento a JBL potesse rappresentare una svolta, ma le cose non hanno funzionato, tanto che ad un certo punto si è deciso di sospendere tutto e cambiare direzione.ne ha parlato durante WWE After The Bell “Mi sentivo affogare” Durante WWE After The Bell,ha parlato del “fallimento” della sua partnership con JBL. Ecco le sue parole: “Ci abbiamo provato a far funzionare le cose. Credo che ci sono state alcune cose che hanno giocato a nostro sfavore. Spesso è una questione di timing, di ‘momento’. Me ne. Mi sentivoin un film, bloccato in mezzo ...