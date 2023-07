Barella | sirene dal Manchester City? Trattativa solo in un caso

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nicolòè stato due volte il miglior centrocampista della Serie A, ha brillato quest’anno anche in Champions League. Ilsegue il giocatore, l’indiscrezione da Footmercato. IPOTESI – Nicolòè nel mirino del, che ci proverà con il calciatore dell’Interindi cessione di Bernardo Silva. Sul portoghese c’è il PSG, che ha fatto già la sua prima offerta: 40 milioni più un giocatore. Agli inglesi non basta, vogliono 100 milioni di euro cash per la stella neo campione d’Europa. Silva è aperto al trasferimento, ma Pep Guardiola non ne vuole sapere.perciò per ora sembra piuttosto al sicuro a Milano. Fonte: footmercato.net Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Inter, Onana indica la strada. Sirene milionarie per gli “incedibili” Barella e Lautaro TUTTO mercato WEB

Inter, Lautaro e Barella non si toccano. Respinti gli assalti arabi per il toro e le sirene inglesi per il centrocampista della nazionale.Neanche il tempo di metabolizzare la partenza di André Onana, nuovo acquisto del Manchester United, che per l’Inter si accendono nuove voci che fanno tremare i tifosi. Dall’Argentina riferiscono di un ...