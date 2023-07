Barbie | record al box office italiano

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 21 luglio 2023) Film del 2023 diretto da Greta Gerwig, con Margot Robbie nelle vesti die Ryan Gosling in quelle di Ken. ‘’: debutto il primo giorno Ieri è finalmente uscito uno dei film più attesi dal pubblico, ‘’ che soltanto il primo giorno ha incassato ben 2.178.000 € e una media di 4.898 euro in 437 cinema italiani con oltre 284.000 spettatori, infatti risulta come il miglior esordio al botteghinodell’anno. IBoxItalia Miglior debutto per un film nel 2023 La quarta miglior apertura di sempre per un film distribuito da Warner Bros. Pictures Il secondo miglior esordio dall’inizio della pandemia Miglior debutto per un film uscito a luglio dall’inizio della pandemia Il terzo miglior debutto di sempre per un film uscito nel mese di ...