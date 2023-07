Barbie | Greta Gerwig | Sembra un piccolo miracolo

(Di venerdì 21 luglio 2023)ha espresso grande entusiasmo per essere riuscita a creare un film come, uscito ieri nelle sale. La registaè stata intervistata da Indiewire proprio nella settimana dell'uscita nelle sale cinematografiche di, il film con protagonista Margot Robbie nei panni della celebre bambola Mattel, al fianco di Ryan Gosling nel ruolo di Ken.ha confessato l'emozione che ha provato nel poter realizzare il film:"Quando abbiamo consegnato la sceneggiatura c'era questo lato selvaggio ed anarchico, c'era questa sensazione generale che nessuno che l'avrebbe lasciato fare. Né Warner Bros., né Mattel, nessuno. E ora che esiste stanno facendo un lavoro incredibile su tutti i fronti,un...

... Dance the Night , che ha anche un cameo (èsirena), e una di Billie Eilish. Solo una cosa ci mancava: sapere effettivamente com'è il film diGerwig . È una follia pop coloratissima e ...Nei giorni dellamania si può recuperare online un piccolo film - diventato un cult dell'indie - scritto daGerwig (qui anche attrice protagonista) e Noah Baumbach, gli stessi del ...Il pubblico ha molto apprezzato le avventure di, impersonata da Margot Robbie e di Ken aka Ryan Gosling , orchestrati dalla registaGerwing . Anche se, il film sarebbe stato vietato ai ...

'Barbie' è il blockbuster più sovversivo del XXI secolo Rolling Stone Italia

Barbie, il film nelle sale dal 20 luglio diretto da Greta Gerwig e con Margot Robbie e Ryan Gosling come protagonisti, si configura come una vera sfida nel mondo del cinema. Con un budget considerevol ...Barbie sbarca al cinema, e pure nei nostri guardaroba. Si parla di Barbiecore da un bel po', ma con l'hype creato dall'uscita del film (miglior apertura al box office del 2023 in ...