Barbie | Greta Gerwig | la Mattel e una missione quasi impossibile

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 21 luglio 2023) Con, tra i film-evento del 2023,si cimenta in un'impresa proibitiva: rivisitare l'iconografia della celebre bambola pur sotto l'egida di un brand colossale. In un editoriale pubblicato mercoledì scorso su The Guardian, e incentrato sulla progressiva perdita di indipendenza del cinema americano nell'indifferenza più o meno generale, un passaggio riporta quanto segue: "Il pensiero sembra essere: guardate, i cattivi hanno vinto, perciò conviene assecondarli; siccome tutti quanti siamo comunque ipersessualizzati, tanto vale farlo in modo più egualitario; dato che oggi comandano le grandi corporazioni, dovremmo assumere persone con un pizzico di nous artistico perché siano il volto dei loro prodotti". La persona a cui si fa riferimento è ovviamente, trentanovenne regista e ...