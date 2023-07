7)Ponytail (9.000 euro) QuestaPonytail, nell'edizione pasquale "Parade", è vestita quasi tutta di nero, neri anche i capelli. Veniva venduta in una confezione insieme a un ...: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD Google festeggiacon unegg rosa e tanti glitter Per realizzareLand , pare che il film Mattel abbia esaurito la vernice ...è il recente film diretto da Greta Gerwig in arrivo a breve nelle sale. In occasione della release, Google ha introdotto un simpatico- ...

Barbie, 14 easter egg del film WIRED Italia

Barbie, la colonna sonora e tutti i video delle canzoni del film. Da Dua Lipa (anche sullo schermo) a Billie Eilish, Nicki Minaj e Slash ...Quanto vale la mia Barbie Migliaia di euro, se sei fortunato/a. Ecco le bambole firmate Mattel che valgono di più, fino a 270.000 euro.