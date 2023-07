Bambina uccisa da un' onda anomala mentre gioca con le sorelline al mare

La, di origini ucraine, si trovava su di un monopattino per bambini quando è stata investita da un'auto in transito nel tratto di strada adiacente la chiesetta dedicata a San Giuseppe. La ...Dramma a Potenza dove ieri sera, martedì 18 luglio, intorno alle 21 unadi 6 anni che si trovava in strada a giocare un monopattino da bambini è stata investita eda un'auto di passaggio . Per la piccola, immediatamente soccorsa dal personale del 118 ...Fino a giugno erano infatti 39 i morti minorenni sulle strade, e 18 di loro avevano l'età dellaucrainaa Potenza, se non erano più piccoli. Un esempio di quanto rischiano i ...

Una bambina in monopattino è stata investita e uccisa a Potenza AGI - Agenzia Italia

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 21 luglio 2023.Vittime e feriti in nuovi attacchi russi, colpite anche Odessa e Mykolaiv. Il governatore della Crimea: 'un drone di Kiev ha ucciso una giovane'. Bombe russe anche sul Donetsk e nelle regioni di Khark ...