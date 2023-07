Balenciaga e Vetements | è «guerra» tra fratelli?

(Di venerdì 21 luglio 2023) C'è stato un tempo in cui Demna e Guram, inemici-amici della moda, lavorarono fianco a fianco. Finché qualcosa cambiò, in particolar modo per Demna che fu scelto per guidare la maison. A distanza di otto anni dalla prima crepa nel duo, Guram è pronto a riscattarsi

Nella nuova collezione Primavera/estate 2024 di, tra i quasi 80 look in cui il direttore creativo Guram Gvasalia (fratello di Demna, designer di) gioca con le proporzioni, ecco ...... aveva deciso di tagliare i ponti con il suo passato e il suo progetto di, attraverso un ... Si è rimesso a fare gli abiti in prima persona, a partire dalle giacche, caposaldo di, ......non erano che gli ingredienti con i quali Demna metteva a punto il proprio brand, nato come uno spazio di sperimentazione e di libertà per gli addetti ai lavori. Nonostantesia ...Il suo tempo potrebbe essere arrivato davvero, perché il designer direttore creativo di Vetements vestirà Madonna in occasione del suo prossimo tour mondiale. E qui si riapre il sipario, e il ...Vetements, ossia il marchio creato da Guram Gvasalia e suo fratello Demna Gvasalia (quest’ultimo nel 2019 ha lasciato per prendere la guida creativa del celebre brand Balenciaga). A renderlo noto è ...