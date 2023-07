(Di venerdì 21 luglio 2023) Domenica 23 luglio alle ore 18 si terrà presso La Rimessa dell’azienda Il Cortiglio in C. da Sianana a Fontanarosa (AV), la presentazione deidi “deie uso innovativo delle risorse idriche”, il progetto nato dal partenariato tra Il Cortiglio, azienda vitivinicola e olivicola irpina, l’Università degli Studi del Molise e il Gal Irpinia. Il progetto è finanziato dal PSR

Avellino, i risultati di “Viteres zero: gestione dei vigneti a residuo zero” 2a News

Dopo i contatti avuti nelle scorse settimane e la prima visita della delegazione francese in città per la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'Istituto Tecnico Superiore "Ermete" di Avellino e ...“Alto Impatto” ad Avellino e Ariano: controlli e denunce. Proseguono i servizi straordinari disposti dalla Questura, finalizzati, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio a seguito ...