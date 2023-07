Autostrada A16 | chiude un tratto per verifiche alla galleria Monteforte

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione della”, dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 luglio, sarà chiuso ilcompreso tra Avellino ovest e Baiano verso Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoriastazione di Avellino ovest, seguire le indicazioni per la SS7 Nazionale delle Puglie e procedere in direzione di Napoli attraversando i centri abitati di Mugnano del Cardinale, di Baiano e rientrare sulla A16stazione di Baiano. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del ...

Paura per una famiglia con un bimbo lungo l'Napoli - Canosa . Il furgone sul quale viaggiavano ha preso improvvisamente fuoco. Il fatto si è verificato nel tratto del territorio del comune di Mercogliano, in direzione Canosa. Il ...Mercogliano . Alle 10'20 di oggi 20 luglio i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull'Napoli - Canosa, al Km. 41 in direzione Canosa nel territorio del comune di Mercogliano, per un incendio che ha interessato un furgone in transito . Il tempestivo intervento della ...... seguire le indicazioni per la SS7 Nazionale delle Puglie e procedere in direzione di Avellino attraversando i centri abitati di Baiano e di Mugnano del Cardinale, per rientrare sullaalla ...

Monteforte, verifiche in galleria: chiude l'autostrada A16 tra Baiano e Avellino Ottopagine

La commissione Personale del Consiglio comunale di Napoli, presieduta da Pasquale Esposito, ha incontrato il direttore generale dell'ente di Palazzo San Giacomo, Pasquale Granata, per discutere ...Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione della galleria “Monteforte”, dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Baiano ed Avelli ...