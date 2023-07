Autopsy | la trama del film horror del 2016

Leggi su cinemaserietv

The Autopsy of Jane Doe, il film di André Øvredal del 2016, racconta la storia di un'autopsia da incubo, effettuata da due coroner, padre e figlio, sul corpo di una donna non identificata. Il cadavere della sconosciuta ha dei segni inspiegabili, che rendono impossibile spiegare le circostanze della sua morte violenta. Durante l'esame autoptico, inoltre, si verificano degli eventi inquietanti. Nella trama di The Autopsy of Jane Doe, il cadavere di una donna non identificata viene trovato sulla scena di un omicidio plurimo dagli scenari inspiegabili. Lo sceriffo Burke (Michael McElhatton) non trova segni di effrazione e il tenente Wade (Jane Perry) ipotizza che le vittime stessero cercando una via di fuga. Emma Roberts (Ophelia Lovibond) fa visita al suo fidanzato Austin Tilden e a suo padre Tommy, che è coroner