Autopsy | come finisce il film?

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ilcon l’arrivo della polizia, confusa da un’altra inspiegabile scena del crimine. Il cadavere di Austin, che non mostra segni di alcun trauma, viene portato alla Virginia Commonwealth University. Durante il viaggio in ambulanza, la radio si accende all’improvviso e l’alluce del cadavere si contrae. Tommy si offre al cadaveresacrificio, sperando che lei risparmi Austin. Le caviglie e i polsi di Tommy si frantumano, riproducendo quelle del cadavere. Mentre Tommy si ferisce, le piaghe del cadavere iniziano a guarire. Mentre Tommy prende un coltello per tagliarsi la lingua e completare il rituale, Austin pugnala il padre al petto per porre fine alla sua sofferenza. Credendo di sentire lo sceriffo fuori, Austin si avvicina ma si rende conto che la voce è un’altra allucinazione. Spaventato dalla ...

Il trialillustrato nel New England Journal of Medicine [2] il trial ha coinvolto 1.795 ... [1] Charles Piller, "Clinical trial partecipan'sand brain exam stoke Alzheimer's drug fear" ...si evince dal trailer (che potete vedere in alto o in fondo a questo articolo), le alunne di ... La sceneggiatura è scritta di Ian Goldberg & Richard Naing ( Eli, Theof Jane Doe ) e Akela ...Da The Conjuring a The Nun:James Wan ha cambiato l'horror americano Il cast del film horror ... Theof Jane Doe) e Akela Cooper (M3GAN, Malignant). Da una storia di Akela Cooper, basata ...